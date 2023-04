Pasqua, tutto esaurito negli agriturismi di Torino

Tutto esaurito nel ponte di Pasqua per i 146 agriturismi della città metropolitana di Torino, sia per quanto riguarda i posti letto sia per le prenotazioni nei ristoranti annessi per un totale di 6000 posti a tavola.

Segno di un trend, sottolineato da Jacopo Barone, presidente di Terranostra Torino, l’associazione che raccoglie le 50 aziende agrituristiche del Torinese, per cui i turisti “prenotano nei nostri agriturismi perché sono parte di quegli stessi territori che vogliono scoprire e vivere ma anche perché permettono di visitare Torino pur dormendo in campagna e in montagna”. Fondamentale anche la scoperta del territorio con attività all'aria aperta e la voglia di provare i prodotti tipici della zona.

Numeri, quelli degli agriturismi, che confermano il trend registrato da Federalberghi che si aspettano, per Pasqua, un'occupazione del 75 per cento delle camere, grazie anche a prenotazioni last minute. Secondo Confesercenti, invece, gli alberghi del capoluogo sono occupati al 90 per cento mentre sono in crescita le prenotazioni nei ristoranti nonché le visite guidate.