Pasqua wagneriana per l'Orchestra Sinfonica della Rai

Celebra il sacro mistero della Pasqua secondo il misticismo wagneriano il concerto che l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il suo Direttore onorario Fabio Luisi propongono in serata unica fuori abbonamento giovedì 6 aprile alle 20.30 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, con trasmissione in live streaming sul portale di Rai Cultura. Il concerto, registrato da Radio3 che lo trasmetterà in differita in data da destinarsi, è replicato sabato 8 aprile alle 20.30 al Festival di Pasqua di Aix-en-Provence. Fondata esattamente dieci anni fa da Renaud Capuçon e Dominique Bluzet, la kermesse primaverile ha affiancato con successo sempre crescente il celebre cartellone estivo della cittadina provenzale, primo grande evento musicale europeo e punto di riferimento nella musica classica.

A interpretare le due pagine vocali – la morte di Isotta e l’olocausto di Brünnhilde – è chiamato il soprano tedesco Gun-Brit Barkmin, una delle voci wagneriane più entusiasmanti e richieste di oggi, regolare ospite di teatri e sale da concerto come la Wiener Staatsoper, il Carnegie Hall, l’Opernhaus Zürich e i BBC Proms di Londra.

Tra le grandi pagine wagneriane in programma spicca naturalmente l’Incantesimo del Venerdì Santo dal Parsifal.

Le altre pagine sinfoniche estratte dalle opere di Wagner più note in programma sono il Preludio dall’Atto I del Lohengrin, primo lavoro del compositore ad essere rappresentato in Italia nel 1871; l’ouverture dal Tannhäuser: sintesi dell’eterno conflitto fra purezza spirituale e godimento dei sensi che anima il protagonista dell’opera, destinato a pacificarsi grazie alla forza redentrice dell’amore; e ancora il Preludio del Tristan und Isolde (Tristano e Isotta) accompagnato dall’episodio finale della Morte di Isotta.

In chiusura Luisi – che ricopre prestigiosi incarichi presso l’Orchestra della Radio Danese, la Dallas Symphony Orchestra e la NHK Symphony Orchestra di Tokyo – propone l’Immolazione di Brünnhilde dalla Götterdämmerung (Crepuscolo degli dei).

Maggiori informazioni sul sito di Rai Cultura.