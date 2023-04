Passaporti, caos ma non troppo

Continua la caccia al passaporto e con l'agenda on-line senza disponibilità nell'immediato, l'unica è sfruttare gli Open day della Questura.

Dopo il caos registrato nelle prime giornate straordinarie dello scorso anno sembra che a Torino la situazione sia migliorata. Nel solo 2023 sono stati stampati oltre 43mila passaporti. Nel open day di gennaio erano 2932 le istanze consegnate, a febbraio 2089, a marzo 1908. Numeri in calo che segnano un ridimensionamento dell'urgenza anche se non mancano disagi e ritardi. Soprattutto per le prenotazioni on-line con tempi di attesa anche di 6 mesi

Migliorano invece i tempi di consegna. Non oltre 30 giorni per avere il passaporto.

Nel quarto open day di quest'anno aperti tutti i commissariati, da via Botticelli in Barriera di Milano a via Verdi, in pieno centro. Molte ancora le code. Gli orari contingentati e i numeri limitati non aiutano.

Coloro che non sono riusciti a ottenere un appuntamento sull’Agenda on line possono anche recarsi all'Ufficio Passaporti il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 19 e il martedì dalle 9 alle 13.