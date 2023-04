Passo falso del Novara, male anche Alessandria e Juve Next Gen vince solo la Pro

Tonfo casalingo per il Novara, sconfitto per 2 a 1 dalla Pergolettese. Le reti tutte nel primo tempo: ospiti in vantaggio con Guiu, raddoppio di Abiuso. Accorcia le distanze Spalluto. Lotta per i playoff sempre più dura.

Colpo invece della Pro Vercelli, che interrompe la serie negativa e batte per 1 a 0 l'Arzignano Valchiampo, gol al primo minuto di Laribi.

Sconfitta interna per la Juventus NextGen, 3 a 1 contro la Feralpi Salò: in una prima mezz'ora da incubo, incassa i gol di Siligardi, Guerra e Carraro, inutile il gol della bandiera di Hujsen. Notte fonda per l'Alessandria, che ieri ha perso per 4 a 0 sul campo dell'Olbia, doppiette di Dessena e Ragatzu e grigi inchiodati al terzultimo posto, playout quasi certi.