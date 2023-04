Pensionato muore travolto da un trattore a Lequio Berria

Stava facendo alcuni lavori agricoli in un noccioleto a Lequio Berria, nell'Alta Langa, nel Cuneese, quando è stato travolto e ucciso dal trattore. E' accaduto stamattina. La vittima è Renato Bruna, 78 anni.

Era uscito sul mezzo per compiere alcune operazioni nell'azienda agricola del figlio. Nell’affrontare un pendio, il trattore si è ribaltato, travolgendolo. A dare l'allarme sono stati i familiari.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire i dettagli di quanto accaduto. Presenti anche gli esperti dello Spresal, il servizio di sicurezza sul lavoro dell'Asl. Sono intervenuti i vigili del fuoco e l'equipe medica del 118, ma per il pensionato non c'è stato nulla da fare.