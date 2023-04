Percorsi di arte, storia e fede nel Canavese, Ciriacese e Valli di Lanzo

Domenica 16 aprile 2023 segna la ripartenza dei Percorsi nell’ appuntamento primaverile. Sarà la domenica successiva alla S. Pasqua, nel rispetto della grande ricorrenza, e non, come sempre avviene, nella seconda domenica di aprile. L'apertura, seguita poi dall’ultima domenica di settembre, offre un ventaglio sempre più variegato di visite sul territorio. Il 16 aprile tornano infatti aperti in contemporanea al pubblico, gratuitamente, 30 luoghi di culto e altri beni culturali di solito chiusi, o poco facilmente visitabili nel Canavese, Ciriacese e Valli di Lanzo, con orario: ore 10,00-12,30 e 14,00-18,00. I dettagli dell’iniziativa, avviata una decina di anni fa da alcuni volontari in collaborazione con Comuni e Parrocchie si possono trovare sul sito www.percorsiartestoriafede.it.

I PERCORSI

PERCORSO 1: Borgaro T.se Chiesa dell’ Assunzione di Maria Vergine; Caselle Torinese Chiesa di Sant’Anna e don Bosco; San Maurizio Canavese Antica Chiesa Plebana; Cappella di San Rocco; San Francesco al Campo Chiesa dell’Assunta.

PERCORSO 2: Cirié Chiesa di San Martino; Cappella Santa Maria degli Angeli(presso Robaronzino- frazione Devesi); San Carlo Canavese Cappella di Santa Maria di Spinerano.

PERCORSO 3: Nole Cappella di San Grato; Santuario di San Vito; Cappella di San Giovanni (frazione Vauda); Grosso Canavese Chiesa di San Ferreolo; Corio Chiesa di Santa Croce; Chiesa dei Battuti; Balangero Chiesa di San Giacomo(pomeriggio); Lanzo Torinese Chiesa di Santa Croce; Santuario di Loreto (pomeriggio); Viù Museo Arte Sacra (pomeriggio);Chiesa di San Martino (pomeriggio); Lemie Cappella di San Giulio(frazione Forno); Oratorio Confraternita SS. Nome di Gesù.

PERCORSO 4: Rivarolo Canavese Chiesa di San Francesco (pomeriggio); Favria Chiesa di San Pietro Vecchio; Oglianico Cappella di Sant’Evasio; Ricetto medievale; San Ponso Chiesa e Lapidario; Valperga Chiesa di san Giorgio; Pont Canavese Chiesa di Santa Maria in Doblazio; Baldissero Canavese Cappella di Santa Maria di Vespiolla; Sparone Chiesa Santa Croce (pomeriggio); Chiesa Confraternita di San Giovanni (pomeriggio). Chiaverano Chiesa di Santo Stefano di Sessano.





E’ coinvolto un vasto e vario territorio, che questa volta da Borgaro si spinge nell’Alto Canavese con Sparone e nelle Valli di Lanzo a Viù, oltreché Lemie.

Borgaro, il punto più vicino alla città di Torino, apre la Chiesa dell’Assunta, comunemente detta “Chiesa vecchia del centro storico”. Dall’aspetto ottocentesco- ma già avviata a fine’500 e poi proseguita nel’700- è ricca di curiosità nella storia, dal campanile all’altare, dall’archivio parrocchiale alla pala di Maria Assunta in cielo. Quest’opera è attribuita a Francesco Gonin, famoso pittore valsusino che illustrò l’edizione de “I promessi Sposi” definitiva, del 1840.

A Sparone è visitabile la Chiesa di Santa Croce, sulla rocca di Re Arduino, vincitore nell’assedio nel 1004- 1005. Della rocca contesa tra casate, passata poi a fine’300 ai Savoia, restò la chiesa, per lungo tempo parrocchiale.

A Chiaverano, la Chiesa di Santo Stefano di Sessano è esempio ulteriore di stile romanico, con preziosi affreschi, ingresso dal campanile e caratteristiche che ricompaiono talvolta nel Basso Canavese: segno di scambi commerciali e passaggi sulle Vie Francigene. Nelle alti Valli di Lanzo, oltre Lemie, sono visitabili Viù nella Chiesa di San Martino, con un prezioso crocifisso del’700 di Stefano Maria Clemente e il Museo d’arte sacra che, con le altre sedi di Usseglio e Lemie, fa parte del Museo diffuso della Valle di Viù. Elementi e doni di fede vivi anche nel Santuario di San Vito a Nole, oppure richiamati da passaggio o presenza di don Bosco nella Chiesa di Sant’Anna di Caselle. Tra le aperture recenti La cappella di Vauda di Nole, con preziosi affreschi recuperati, e il Santuario di Loreto a Lanzo.

E’ sempre il contesto e la storia del luogo a dare le caratteristiche di un edificio che pur nello stesso stile offre al visitatore esiti diversi. Così aspetti del romanico accanto a differenze sono evidenti, ad esempio, per la millenaria chiesa plebana di San Martino a Ciriè, la Chiesa di San Ferreolo a Grosso, la chiesa plebana di san Maurizio, Chiesa e convento di san Francesco a Rivarolo. Spesso dotati di un’acustica eccezionale, poco alla volta molti luoghi stanno tornando ad accogliere concerti, convegni e mostre, come avviene per la Chiesa Confraternita della Santa Croce a Corio. Tanti edifici, e diversi per quanto in stile barocco. Da Balangero, dove l’architetto Mario Ludovico Quarini fa risaltare la collocazione in alto, all’elegante semplicità di San Francesco al Campo; al prezioso scrigno di Robaronzino, a Caselle o a Favria.

Grazie ai restauri, sono state recuperati importanti presenze come i pittori Pier Francesco Guala a Robaronzino, il Maestro Domenico della Marca d’Ancona a a Spinerano, Giovanni Martino Spanzotti a Favria-Rivarolo e Ivrea. E ancora Bartolomeo e Sebastiano Serra a San Maurizio (nonché a Pinerolo e nelle Alpi francesi).

Sono inserite nei Percorsi anche Cappelle campestri, rivalutate in questi ultimi anni per la loro funzione storico e sociale. Oppure, inglobate poi nel ricetto, si trovano in centro abitato com’è per Sant’Evasio a Oglianico. Sempre legate alla quotidianità, anche se decentrate rispetto all’abitato, sono rimaste vivo centro di fede: così è per il culto della Madonna delle Grazie nella Cappella di Vespiolla a Baldissero. Testimoniano il servizio prestato nella vita di comunità le sedi delle Confraternite, nelle Chiese di Santa Croce a Lanzo e Corio, dove è aperta anche la Chiesa dei Battuti. O ancora nell’Oratorio SS. Nome di Gesù a Lemie, dove sono stati recuperati vivaci e simbolici affreschi di fine '500. Si creano nuovi rapporti, in richiamo di testimonianze come per le steli romane raccolte nella centrale San Martino di Ciriè e nel Lapidario di San Ponso.