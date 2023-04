Perforò l'intestino di una paziente con un clistere, infermiera condannata

Un'infermiera 35enne è stata condannata a tre mesi di reclusione dal giudice Antonella Pelliccia del tribunale di Ivrea era a processo per

lesioni colpose, accusata di aver perforato l'intestino di una paziente di 85 anni con un clistere.

I fatti, risalenti al marzo 2019, si verificarono all'ospedale di Chivasso dove la pensionata era ricoverata in attesa di un intervento chirurgico.

Insieme all'Asl To4, ritenuta responsabile in solido, l'infermiera dovrà versare una provvisionale di 20 mila euro a titolo risarcitorio dal momento che i famigliari dell'anziana si sono costituiti parte civile.