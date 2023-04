Peste suina, 9 nuovi casi

Nove nuovi casi di peste suina africana sono stati accertati dall'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. I positivi, da inizio emergenza, salgono così' in totale a 534: 341 in Piemonte e

193 in Liguria. I nuovi casi sono stati registrati tutti in provincia di Alessandria: 8 a Grognardo (9 le positività da quando è iniziata l'emergenza) e uno a Montaldo Bormida (7).