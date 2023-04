Peste suina, 12 nuovi casi in Piemonte

Diciotto casi in più di cinghiali affetti dalla peste suina africana. Il totale sale a 583 positività accertate. Lo fa sapere l'Istituto zooprofilattico di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. La zona rossa è tra Piemonte e Liguria, dove ci sono ora rispettivamente 368 casi e 215. Dei nuovi 18 casi, 12 sono stati riscontrati nella provincia di Alessandria: 6 a Carrega Ligure, uno a Malvicino, uno a Mongiardino, 4 a Spigno Monferrato. Gli altri sei in provincia di Savona: uno a Giusvalla, quattro a Mioglia, uno a Stella. Con Spigno Monferrato, sono 79 i comuni in cui c'è stato almeno un caso di positività.