Peste suina, la rete di contenimento non verrà completata

I casi di peste suina continuano ad aumentare, sia in Piemonte, sia in Liguria: dall'inizio dell'emergenza sono 639 i cinghiali positivi individuati e i 14 mesi di sacrifici imposti agli imprenditori agricoli e agli allevatori dei comuni della zona rossa non sembrano essere serviti a molto. Da un anno i maiali nelle stalle non ci sono più, ma l'epidemia continua come racconta Elisabet Paol della cooperativa Valli Unite di Costa Vescovato, in provincia di Alessandria.

Il nuovo commissario straordinario Vincenzo Caputo sta mandando in pensione la strategia di contenimento basata sulla rete messa ai confini della zona rossa. Una decisione condivisa anche dagli esperti come Ezio Ferroglio, direttore della scuola di Agragria e Veterinaria dell'Università di Torino

Per arrivare al depopolamento bisogna partire con la caccia, ma anche la nuova ordinanza non dà strumenti sufficienti secondo Giorgio Storace del Gruppo squadre di caccia al cinghiale.

Interviste a



Elisabeth Paul

allevatrice

Ezio Ferroglio

dir. Scuola Agraria e Veterinaria Università di Torino

Giorgio Storace

Gisc, squadre cinghialisti