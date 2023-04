Peste suina, nuovo vertice ad Alessandria

Ci sarà anche il Commissario Straordinario per l'Emergenza Vincenzo Caputo oggi in Provincia ad Alessandria, nella sala che da una decina di giorni segue 24 ore su 24 l'andamento dell'epidemia di peste suina ormai estesa a più di 80 comuni tra Piemonte e Liguria.

Al centro del nuovo vertice il futuro della barriera di contenimento che prima ancora di essere completata è già stata superata dalla malattia. Si parlerà in particolare della sua manutenzione.

L'occasione si presta anche a un confronto sulla nuova ordinanza a firma del Commissario da poco uscita in Gazzetta Ufficiale. Con il via libera al ripopolamento degli allevamenti della zona rossa, il chiarimento delle deroghe per le attività umane all'aperto e la possibilità di procedere al depopolamento dei cinghiali, sotto il controllo delle autorità locali, anche con i cani.