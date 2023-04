Aumentano i casi di peste suina in Piemonte e Liguria. Sono 15 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime ore per un totale di 549 da inizio emergenza. Sette le carcasse di animali colpiti da Asfavirus nella nostra regione, tutte rinvenute in provincia di Alessandria: una a Lerma, ottava dall'inizio dell'emergenza, una a Mongiardino Ligure (terzo), due a Orsara Bormida (sesto e settimo caso), uno a Ovada (14esimo), uno a Rocca Grimalda (14esimo), uno a Tagliolo Monferrato (quarto).