Peste suina, dubbi sulla rete di contenimento

Le perplessità riguardano due aspetti: la fragilità delle barriera (già rotta dagli ungulati in più punti) e il fatto che alcuni animali infetti siano già riusciti a oltrepassare le zone nelle quali deve essere ancora completata. Il tema è stato al centro di un vertice che si è tenuto ieri nella sede della Provincia di Alessandria, nella sala del centro operativo che monitora l'andamento dell'epidemia.

L'aumento dei casi

Ieri intanto 11 nuovi casi di peste suina africana sono stati accertati in Piemonte dall' Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta. Le positività complessive salgono, pertanto a 612, di cui 390 in Piemonte e 233 in Liguria. Gli undici casi piemontesi sono stati registrati in provincia di Alessandria, quattro ad Arquata Scrivia (sedici nel Comune da quando è iniziata l'emergenza), uno a Ovada (diciassette), sei a Spigno Monferrato (dieci).