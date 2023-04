Pesticidi in agricoltura, i carabinieri forestali di Asti scoprono irregolarità

I carabinieri Forestali di Asti hanno eseguito controlli sul corretto utilizzo dei prodotti anticrittogamici ed erbicidi, con particlare attenzione all'apicoltura, rilevando alcune irregolarità. L'irrorazione sulle colture senza preliminare sfalcio e rimozione della vegetazione sottostante, attualmente ricca di tarassaco in fiore, è una pratica illecita che causa effetti nocivi sulla produzione del miele e sull'attività impollinatrice delle api ed è per questo sanzionata.

In un caso, i militari hanno accertato che in un'azienda del territorio astigiano l'addetto all'irrorazione dei fitofarmaci era sprovvisto dell'abilitazione per uso professionale, obbligatoria per legge.