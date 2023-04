Cuneo e Pinerolo iniziano male i Playoff Challenge

Non sono iniziati nel migliore dei modi per le piemontesi di A1 femminile i Play Off Challenge, che assegnano scudetto e qualificazioni europee. La Wash4green Pinerolo si è dovuta piegare alla Megabox Vallefoglia dopo un primo e un secondo set molto combattuti. La gara, che si è aperta con un commovente minuto di silenzio in ricordo di Julia Ituma, è finita 3-1 per la Megabox. Mercoledì alle 20,30 ritorno a Villafranca.

Hanno fatto meglio, pur senza riuscire ad evitare la sconfitta, le ragazze della Cuneo Granda San Bernardo che a Firenze hanno cercato di tenere testa al Bisonte Firenze, senza però arrivare in fondo. Bene il primo e il terzo set, vinti entrambi, male il secondo e il quarto parziale, poi la sconfitta nel quinto set sotto ai colpi di Herbots. Mercoledì 19 cercheranno la rivincita al palazzetto dello sport di Cuneo in gara 2, per poi eventualmente tornare a Firenze - in caso di vittoria - domenica 23 per la gara 3.