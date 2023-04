Playoff Challenge, Chieri perde in casa contro Firenze

Debutto con sconfitta per la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 nei playoff Challenge. Nella prima giornata del girone A, giovedì 27 aprile, le piemontesi hanno perso in casa per tre set a zero in casa contro Bisonte Firenze, con parziali di 19-25, 18-25 e 19-25. Sonora disfatta per la ragazze di coach Bregoli, reduci dalla sconfitta nella gara-2 dei quarti scudetto contro Novara.

“Mi dispiace per come è andata”, ha detto a fine gara Rachele Morello, schierata titolare. “Loro - ha aggiunto - hanno sviluppato un buon gioco a partire dal servizio e hanno fatto bene anche in attacco, mentre noi avremmo potuto far meglio nella fase muro difesa e soprattutto commettere qualche errore in meno, visto che di solito non ne facciamo così tanti”.

Il prossimo turno del minigirone (di cui fanno parte Chieri, Firene e Busto Arsizio) è proprio contro Busto Arsizio, mercoledì 3 maggio alle 20 di nuovo a Chieri, al PalaFenera.

I playoff Challenge sono una novità di questa stagione: un torneo di qualificazione alla prossima edizione della Challenge Cup, terza competizione europea per importanza nella pallavolo femminile. La Reale Mutua è entrata nella seconda fase dopo la sconfitta ai quarti dei playoff scudetto contro Novara. Le ragazze di Chieri sono campionesse in carica della Challenge Cup, avendo conquistato il trofeo lo scorso marzo, battendo in finale le romene del Lugoj: la vittoria non ha comportato però la qualificazione automatica all'edizione 2023/24.