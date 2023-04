Play-off scudetto, al PalaIgor gara due fra Novara e Chieri

Gara-2 dei quarti di finale dei play-off scudetto fra Novara e Chieri. Stasera (sabato 22 aprile), alle 20.30, al PalaIgor va in scena la sfida fra Igor Gorgonzola e Reale Mutua Fenera, con diretta su RaiSport + HD. Sarà il quinto derby stagionale fra le squadre piemontesi: il bilancio finora è di due successi per parte. Con le novaresi che si sono aggiudicate in romanta per 3 set a 2 l'ultima partita, la gara-1, disputata mercoledì sera a Chieri.

In caso di vittoria, Novara passerebbe il turno e affronterebbe Conegliano in semifinale. Se vincesse Chieri, la gara-3 si giocherebbe lunedì 24 aprile di nuovo al PalaFenera a Chieri. La perdente della sfida tornerebbe in campo nei play-off per la Challenge Cup.

La gara-1 di mercoledì ha segnato il ritorno in campo di Novara all'indomani dei funerali di Julia Ituma, la pallavolista diciottenne morta il 13 aprile scorso a Istanbul.