Pole da record di Bagnaia negli Stati Uniti. Trionfa anche nella gara Sprint

Un cielo plumbeo, un gioco di attese, un dritto poco prima della fine delle prove. E poi Pecco Bagnaia ha trovato il passo giusto: sul circuito di Austin, il pilota chivassese, campione del mondo in carica, ha firmato la pole position fermando il cronometro sul 2:01.892, un tempo che vale anche il record della pista.

In sella alla sua Ducati ha preceduto Alex Rins, secondo 0.160 di distacco, e Luca Marini, terzo a 0.289.

Una prestazione che proietta Bagnaia come gran favorito della gara.

Ma non basta. Il ducatista, partito in pole, domina la gara sprint di Austin e si avvicina in classifica a Bezzecchi (Mooney), 6° e ora a +1 nella classifica piloti su Pecco. 2° un super Alex Rins con la Honda LCR, 3° Jorge Martin (Pramac). Poi Aleix Espargaró (Aprilia), Binder (KTM), appunto Bezzecchi, Marini (Mooney) e Oliveira (Aprilia RNF). 9° Miller (KTM) e 10° Vinales (Aprilia). Cadute per Fabio Quartararo e Alex Marquez.

Domenica il Gran Premio alle 21