Tre agenti di polizia fuori servizio salvano un uomo a Torino

Tre poliziotti fuori servizio, usciti insieme per assistere ad un concerto, hanno salvato la vita ad un uomo trovato in terra privo di sensi in corso Vercelli, a Torino. Gli agenti, in organico nella questura del capoluogo piemontese, stavano rientrando da Assago, in provincia di Milano. L'uomo soccorso era privo di conoscenza, vicino a un distributore di servizio, in un punto in cui rischiava di essere travolto dalle vetture di passaggio.

Risvegliato dopo diversi tentativi l'uomo, ferito ad una caviglia, riusciva a ricordare solo il suo nome di battesimo. Attraverso la rubrica telefonica del cellulare hanno contattato una sua amica che si è portata sul posto e, insieme agli operatori del 118, arrivati nel frattempo, lo ha accompagnato in ospedale. La donna ha inviato un'email in questura ringraziando per l'intervento i tre agenti, che ha definito "angeli".