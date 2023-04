Presa la banda della rapina in villa: portarono via più di mezzo milione in lingotti d'oro

Sono stati arrestati dai carabinieri i quattro autori di una rapina a una villa di Torre Pellice, nel Torinese, compiuta lo scorso maggio ai danni di un imprenditore che un paio di anni prima aveva incassato una vincita plurimilionaria al “Gratta e Vinci”. A dare l'allarme era stata la stessa vittima appena era riuscita a liberarsi. Subito dopo il fatto era stato fermato un cittadino moldavo.

Le successive indagini hanno permesso di identificare gli altri tre presunti responsabili, arrestati nei giorni scorsi in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Torino su richiesta della Procura. Si tratta di un romeno di 38 anni, ritenuto l'ideatore del colpo, di una donna romena di 30 anni, e di un altro cittadino moldavo, di 34 anni.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il gruppo avrebbe aspettato le vittime al loro rientro a casa, poco prima della mezzanotte, e sotto la minaccia di una pistola sarebbe entrato nella casa coppia: dopo di ché avrebbero intimato ai due di sdraiarsi per terra con le mani sopra la testa. Uno dei malviventi avrebbe sorvegliato le vittime sotto la minaccia delle armi mentre gli altri avrebbero sottratto soldi e gioielli: la donna quale 'palo' sarebbe rimasta nelle immediate vicinanze della villa. Il bottino era stato di orologi preziosi e lingotti d'oro per circa 600 mila euro e oltre 20 euro in contanti.