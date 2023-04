Un uomo di 72 è stato aggredito a martellate nel cortile di casa sua in corso Bramante a Torino: l'uomo è stato ritrovato per terra in una pozza di sangue ed è stato trasportato d'urgenza al Cto in gravi condizioni. A dare l'allarme un vicino di casa. Sul posto la squadra mobile, che sta indagando per ricostruire l'accaduto: è stato ritrovato il martello con cui sarebbe avvenuta l'aggressione.