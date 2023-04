Primo maggio. I cortei in Piemonte da Torino ad Acqui Terme

Il tradizionale corteo del Primo maggio di Torino partirà alle 9.30 da piazza Vittorio Veneto e arriverà in piazza San Carlo, dove parlerà il segretario generale della Cisl Torino Domenico Lo Bianco, a nome delle tre confederazioni. Precarietà, invecchiamento demografico ed emergenza abitativa gli argomenti centrali in una festa dei lavoratori che quest'anno è dedicata al 75esimo anniversario della Costituzione.

Si temono tensioni e scontri, come successo anche l'anno scorso. È stato predisposto un piano di sicurezza adeguato, fa sapere la Questura. C'è spazio per tutti ma non per i violenti, hanno sottolineato Cgil, Cisl e Uil.

La sfilata, come le altre in tutta Italia, si terrà in contemporanea con il Consiglio dei ministri, convocato proprio lunedì 1° maggio alle 10, che si occuperà di lavoro e dell'annunciata sostituzione del reddito di cittadinanza.

In Piemonte si terranno come sempre manifestazioni in tutte le province. Nell'Alessandrino, l'appuntamento è ad Acqui Terme, in segno di vicinanza ai lavoratori delle Terme. Cortei e dibattiti poi ad Asti, Biella, Cuneo, Novara e Romagnano Sesia, Verbania e Villadossola, Vercelli e Borgosesia.