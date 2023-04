Processo pacchi Covid, imputati chiedono rito abbreviato

Hanno chiesto quasi tutti il giudizio abbreviato gli imputati coinvolti nell'inchiesta sui

pacchi alimentari Covid a San Germano Vercellese (Vercelli), tra cui l'ex sindaca Michela Rosetta.

L'accusa per lei e alcuni collaboratori è di aver negato aiuti alimentari per l'emergenza pandemica a stranieri in difficoltà e anziani non autosufficienti, e di averli invece riservati ad altre famiglie del paese.

Gli imputati rinviati a giudizio dovranno rispondere di diverse accuse a vario titolo, tra cui peculato, falso materiale e ideologico e abuso d'ufficio.

Per l'ex sindaca c'è l'aggravante del discriminatorio e odio razziale, mentre è stata prosciolta dall'accusa di estorsione.

Rosetta ha deciso di andare a dibattimento: la prima udienza si terrà il 22 giugno.