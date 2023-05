Processo Pompa, il 4 maggio la sentenza di appello

Questa è una delle tante registrazioni audio portate come prova della violenza verbale, psicologica e fisica perpetrata per anni dal padre di Alex Pompa ai familiari e che, quel 30 aprile del 2020, avrebbe fatto innestare la reazione omicida del figlio.

Un delitto dai connotati efferati, 34 le coltellate inflitte al padre e dalle sfumature delicate per il clima di violenza e prevaricazione subite dal ragazzo negli anni precedenti.

Una difesa accorata quella del avvocato Claudio Strata, durata molte ore, che ha puntato a confutare l'impostazione della Procura e del pm Alessandro Aghemo che aveva chiesto alla Corte di Assise d'appello una pena di 14 anni, non riconoscendo la legittima difesa. Sarebbe invece proprio quella situazione di pericolo permanente ad accertarne la legittimità. Una difesa iniziata con l'elenco delle donne vittime di stragi in famiglia, storie sovrapponibili a quella dei Pompa. "Se non si parte da qui - ha detto l'avvocato Strata - non si riesce a capire la situazione". La sentenza è prevista giovedì 4 maggio, preceduta dalle repliche.

Servizio di Silvia Bacci