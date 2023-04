Prosegue il processo alla "psicosetta" dopo la morte del leader

È durata dalla mattina fino al

tardo pomeriggio, con diversi momenti di sospensione per la

difficoltà emotiva vissuta da due delle testimoni, l'udienza a

porte chiuse, in Corte d'Assise a Novara, del processo alla

'psicosetta delle bestie'.

Le due donne, entrambe lombarde, citate come vittime, avevano

chiesto di essere parti civili nel procedimento, ma solo nei

confronti del presunto capo della setta Gianni Maria Guidi, 79

anni, milanese, detto il 'dottore' per la sua laurea in

farmacia, che due settimane fa, il 15 marzo è deceduto a Milano.

La posizione dell'uomo, in merito al processo, era già stata

stralciata. Una perizia medica aveva certificato l'impossibilità

ad affrontare il dibattimento. Dopo un recente un ictus, il suo

stato di salute si era aggravato. Nei prossimi mesi una nuova

perizia medica avrebbe dovuto verificare se vi erano le

condizioni per affrontare il giudizio.

La 'psicosetta delle bestie' è chiamata così dal fatto che

gli adepti avevano nomi di animali. Nel luglio 2020

l'operazione 'Dioniso' della polizia, aveva portato alla sua

scoperta. La setta aveva base operativa nella provincia di

Novara, a Cerano, e diramazioni a Milano, in provincia di Pavia

e in Liguria.

Sono 26 le persone imputate. Le accuse sono

associazione a delinquere finalizzata a commettere violenze

sessuali aggravate e di gruppo, abusi, anche su minori, con

riduzione in schiavitù delle vittime. Una terza teste di cui era

prevista l'audizione è stata rinviata alla prossima udienza che

si svolgerà mercoledì 12 aprile.