Protesta a Pernate ( no) contro il nuovo polo logistico

Manifestazione a Novara contro il progetto di un maxi insediamento logistico da quasi un milione di metroi quadrati a ridosso della frazione Pernate, appena fuori Novara.

In piazza sono scesi tanti abitanti di Pernate e Novara , comitati civici, movimenti ambientalisti, esponenti dei partiti di opposizione di centro sinistra e del Movimento 5 stelle. Prima tappa, i terreni interessati dal progetto. E' lì che dovrebbero sorgere i capannoni deputati all'accoglienza e allo smistamento delle merci. Poi il corteo si è mosso verso il centro città per raggiungere il Municipio. Obiettivo: costringere al ripensamento di quello che è considerato non una opportunità di sviluppo economico ma un enorme consumo di suolo fertile.