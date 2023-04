Quad si ribalta in una scarpata, due feriti trasportati in ospedale

Due persone sono rimaste ferite cadendo in una scarpata mentre viaggiavano a bordo di un quad: è successo a Crego, frazione del comune di Premia, nel Verbano-Cusio-Ossola.

Le operazioni di soccorso delle due persone a bordo del mezzo sono state complesse: prima è intervenuto l'elisoccorso, ma quando è sopraggiunto il buio il recupero dei due pazienti (di Trecate, nel novarese) non era ancora concluso.

È quindi entrato in azione il Soccorso Alpino: in serata gli uomini della stazione di Baceno hanno potuto affidare all'ambulanza i due feriti, che sono stati portati in ospedale a Domodossola.