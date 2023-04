Via Po, al via i cantieri: disagi fino a novembre 2024

Il primo pezzo di lavori a opera di Italgas in via Po comincerà subito, all'angolo con piazza Castello. Il cantiere, più impattante, partirà dopo.

La via, che è il cuore di Torino, con i portici che ispirarono De Chirico, voluti nel 700 dal re, sarà oggetto di una serie di interventi per sistemare la rete elettrica, l’acquedotto, la fognatura, i semafori e sostituire - dall'estate- i binari del tram, per i quali l’ultima manutenzione risale infatti agli anni 80. Un intervento , oltre che necessario per la sicurezza, gli attuali tram sono molto pesanti rispetto alle rotaie in uso, consentirà anche di ridurre il rumore. Per il sindaco Stefano Lo Russo, i lavori erano necessari per fare il tagliando alle strade cittadine e ai binari ormai obsoleti per i nuovi mezzi su rotaia.

La circolazione non sarà mai interrotta e almeno una corsia rimarrà aperta. E per i commercianti il comune sta predisponendo sgravi fiscali per Tari e Cosap.

Un cantiere unico suddiviso in quattro fasi per 20 mesi. La prima a opera di Smat e Ireti partirà a breve e andrà avanti fino a ottobre. Gtt dall'estate sarà impegnata solo all’incrocio tra via Po e Rossini. Via Po resterà aperta al traffico, ma niente parcheggi attorno al cantiere.

Da novembre 2023 a aprile 2024 inizierà la seconda fase, a un solo senso di marcia, che vedrà Gtt impegnata a sostituire i binari, prima nel tratto via Delle Rosine-via Giulia di Barolo/Plana, poi fino a via Rossini. La terza tranche, fino a piazza Castello, arriverà fino a settembre 2024. Per finire con il ripristino da ottobre a novembre.

I tempi

Per l’esecuzione dei lavori l’intera area tra le piazza Castello e Vittorio Veneto è stata suddivisa in 3 parti: da piazza Castello a via Rossini, l’incrocio tra via Rossini e via Po e la restante parte di via Po verso piazza Vittorio, mentre sotto il profilo temporale si sono individuate 12 sottofasi, riassumibili in 4 grandi momenti: da aprile 2023 a ottobre 2023; da novembre 2023 ad aprile 2024; da maggio 2024 a settembre 2024 e da ottobre 2024 a novembre 2024.

La partenza sarà soft. In questa prima fase, da aprile 2023 a ottobre 2023, opereranno principalmente Smat e Ireti per il rifacimento degli impianti dell’acquedotto e di distribuzione dell’energia elettrica. Gtt sarà impegnata unicamente sull’incrocio tra le vie Po e Rossini, con cantieri di piccola dimensione per il rifacimento del manto stradale. Via Po sarà sempre aperta al traffico nei due sensi di marcia. I cantieri di Ireti e Smat saranno posizionati sui due lati della via e, pur coprendo l’intero percorso, le imprese opereranno con la logica del cantiere mobile (della lunghezza all’incirca di un isolato), che avanzerà con il progredire dei lavori. In questo modo la riduzione dei posti auto sarà limitata e riguarderà solo il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori nel tratto interessato.

Seconda fase: da novembre 2023 a fine aprile 2024. È il momento in cui entra in campo il cantiere Gtt per la sostituzione dei binari. Sarà operativo dapprima nel tratto da via Delle Rosine a via Giulia di Barolo/Plana, ossia al termine dell’esedra di piazza Vittorio Veneto e successivamente si estenderà sino a via Rossini. I lavori, indubbiamente di maggiore impatto, comporteranno la limitazione a un solo senso di marcia su via Po, dalle ore 8.00 alle ore 17.00. Nelle restanti ore il cantiere verrà arretrato sulla carreggiata centrale per consentire il passaggio in entrambi i sensi di marcia, l’ingresso e l’uscita dai passi carrai. Gli interventi di Ireti e Smat (sistema fognario), proseguiranno con le stesse modalità del cantiere mobile, nel tratto da via Rossini a piazza Castello.

Terza fase: da aprile 2024 a fine settembre 2024. Speculare alla precedente, in questa fase il cantiere tranviario viene avviato prima da via Rossini fino a via Bogino, per poi essere esteso sino all’imbocco di piazza Castello. Verrà eliminato il blocco “salvagente” della fermata Carlo Alberto, non più utilizzata. Le modalità di gestione del cantiere saranno le stesse della fase precedente. La novità consiste nel fatto che questa fase è già la prima creazione definitiva della nuova carreggiata, con posa delle pietre che caratterizzano via Po, nel tratto Rossini/Vittorio Veneto che quindi gradualmente sarà libera da ogni impegno di cantiere.

Quarta fase, da ottobre 2024 a novembre 2024, nella quale via Po tornerà ad essere sempre aperta al traffico nei due sensi di marcia, si procederà ai ripristini con la posa della nuova carreggiata anche nel tratto tra via Rossini e piazza Castello.

Di tutto il cronoprogramma di cantiere e delle relative limitazioni sarà data man mano puntuale comunicazione a residenti e attività commerciali.