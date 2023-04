Ragazza grave per l'incidente sul lavoro in campagna

E' successo intorno alle 20, all'imbrunire di ieri, mercoledì 12 aprile, nelle campagne intorno a San Nazzaro Sesia, nel Novarese. Gli ultimi lavori della giornata si stavano concludendo. Una ragazza di 23 anni è stata colpita alla testa da una grossa pietra, che sarebbe stata schizzata da un trattore in movimento nei campi. La giovane è rimasta gravemente ferita. Un trauma cranico importante, secondo il personale del 118, intervenuto sul posto per trasportarla all'ospedale Maggiore di Novara in codice rosso.