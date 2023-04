Rai, le Quattro stagioni di Vivaldi

Sarò interamente dedicato alla musica di Antonio Vivaldi il concerto dell’Ensemble d’archi dell’Orchestra sinfonica nazionale della Rai in programma domenica 16 aprile alle 10,30 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, per la rassegna cameristica “Domeniche dell’Auditorium”. L’appuntamento è registrato da Radio 3 che lo trasmetterà domenica 23 aprile alle 20,30.

Il programma

In apertura l’Ensemble propone il ciclo di composizioni più celebri dell’autore veneziano: le Quattro stagioni, con Roberto Ranfaldi violino solista e concertatore. Scritti nel 1725, i quattro concerti fanno parte de “Il Cimento dell’armonia e dell’inventione” op. 8, sono ispirati ognuno a una diversa stagione dell’anno e rappresentano uno dei primi esempi di musica descrittiva. Il programma proseguirà con il Concerto in sol maggiore per due violini, archi e basso continuo RV 516, scritto tra il 1720 e il 1724, con Martina Mazzon e Matteo Ruffo solisti. In chiusura il Concerto in si minore per quattro violini, violoncello, archi e basso continuo op. 3 n. 10 RV 580, appartenente alla raccolta L’estro armonico del 1711.

I protagonisti

L’Ensemble d’archi dell’Orchestra sinfonica nazionale Rai è formato da Roberto Ranfaldi (violino solista e concertatore), Marco Lamberti, Martina Mazzon, Matteo Ruffo (violini), Margherita Sarchini, Federico Maria Fabbris (viole), Eduardo Dell’Oglio (violoncello), Francesco Platoni (contrabbasso) e Maurizio Fornero (clavicembalo). I biglietti per il concerto, proposti al prezzo unico di 5 euro, sono in vendita online sul sito dell’OSN Rai e presso la biglietteria dell’Auditorium Rai di Torino.