Ramondino prolunga con Derthona

Arrivato a Tortona nell’ottobre 2018, Ramondino ha vinto la Supercoppa LNP Old Wild West nel 2019 e conquistato la promozione in Serie A a giugno 2021. Nelle due annate nella massima serie, il Derthona ha raggiunto una finale di Coppa Italia, una semifinale playoff Scudetto e occupa attualmente la terza posizione in classifica nella stagione corrente.

“Mi preme ringraziare il Dott. Beniamino Gavio, Marco Picchi, Ferencz Bartocci e l’intera organizzazione del Derthona Basket per questo grande attestato di stima – le prime parole di Marco Ramondino dopo il rinnovo -. Il primo pensiero è per i componenti dello staff e i nostri giocatori per il grande lavoro che stanno svolgendo: grazie a loro stiamo vivendo una stagione davvero esaltante. Allo stesso tempo ci danno l’opportunità di guardare al futuro con fiducia”.

“Essere da cinque stagioni l’allenatore di questo Club mi riempie di orgoglio per quello che siamo riusciti a ottenere e mi dà un grande senso di responsabilità per le sfide che ci aspettano. Le più grandi sono mantenere e consolidare la nostra identità, coltivare l’ambizione di migliorarsi ogni giorno e stringere un legame sempre più forte con la gente di Tortona e del resto del territorio che abbiamo l’onore di rappresentare. Per me e la mia famiglia – ha concluso Ramondino – non poteva esserci scelta migliore: siamo felici di potere continuare insieme al Club”.