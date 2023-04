Rifiuti pericolosi, chiusa un'azienda novarese

Quella scoperta dai militari della stazione di Lesa sarebbe una vera e propria "bomba" ecologica: all'interno del capannone sono stati trovati ingenti quantitativi di rifiuti derivanti dalle lavorazioni, in particolar modo filtri esausti imbevuti di sostanze pericolose, rifiuti liquidi e polveri pericolose. Anche i macchinari utilizzati, producevano copiose emissioni di fumi in atmosfera.

All'interno dello stabilimento di Paruzzaro erano al lavoro tre cittadini stranieri: sulla regolarità della loro posizione di impiego sono in corso accertamenti con la collaborazione del Nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Novara. I forestali hanno posto sotto sequestro l'intero impianto e denunciato alla Procura di Verbania il titolare per reati di gestione illecita di rifiuti ed emissioni in atmosfera.