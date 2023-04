Rosella Postorino: "Il mio romanzo su una condizione umana: l'essere figli"

“Mi limitavo ad amare te” di Rosella Postorino racconta la storia di tre bambini che nel 1992 vengono portati in Italia per sfuggire alla guerra nell'ex Jugoslavia. Lasciano tutto dietro di sè, compreso l'amore dei genitori. Il romanzo è tra i dodici candidati al premio Strega. “Questa storia potrebbe accadere adesso, infatti sta accadendo in Ucraina. Il tema è raccontare qualcosa che è eterno, che non ha tempo. Cioè la separazione, lo strappo, la contraddizione tra la salvezza che implica un prezzo da pagare. È un romanzo sull'essere figli come condizione dell'essere umani”.