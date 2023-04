Ruba 100 litri di gasolio, arrestato

La Polizia lo ha colto mentre rubava del gasolio dal serbatoio di un autoarticolato in via Ala di Stura angolo via Brenta. E' stato arrestato questa mattina alle prime luci dell'alba un cittadino rumeno di 57 anni dagli agenti del Commissariato “Madonna di Campagna” in quanto gravemente indiziato di furto di gasolio.

L'uomo è stato notato dai poliziotti sotto il veicolo in sosta mentre teneva tra le mani una tanica di plastica da cui fuoriusciva un tubo. L'uomo, visti gli agenti, ha gettato in terra la tanica da 25 litri da cui fuoriusciva del gasolio. Perquisito, i poliziotti hanno trovato le chiavi della sua auto, parcheggiata poco distante, nel cui baule erano nascoste altre tre taniche di gasolio da 25 litri ciascuna mentre sotto il sedile del posto anteriore lato passeggero gli agenti rinvenivano un coltello di 32 cm totali di lunghezza. Il possesso dell'arma è valsa una denuncia per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.