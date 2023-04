Saltate nuovamente le nozze per Gianni Vattimo con il suo assistente, Simone Caminada

Simone Caminada, assistente di Gianni Vattimo, sarebbe indagato per circonvenzione di incapace ai danni del filosofo. Caminada, già condannato in primo grado per lo stesso reato, avrebbe tentato per la seconda volta di sposare l'intellettuale, 87enne, stavolta a Occimiano, con l'aiuto di un mediatore, anche lui indagato. Ma la sindaca, Valeria Olivieri che avrebbe dovuto officiare la cerimonia, si sarebbe insospettita perché avrebbe trovato Vattimo poco lucido. La prima cittadina avrebbe quindi preso tempo con i promessi sposi e segnalato tutto ai Carabinieri.

Oltre a Caminada in procura a Vercelli risulta indagato anche Tullio Romussi, 52 anni che abita nell'alessandrino e sarebbe il mediatore del matrimonio.