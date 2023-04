Salvate una escursionista tedesca che si era persa e una turista scivolata in un canalone

Disavventura pasquale per una escursionista tedesca di 61 anni, in vacanza nell'Alto Verbano. La donna si è trovata in difficolta' nei boschi sopra Cannobio durante una gita. Partita da un campeggio, voleva raggiungere Cannero Riviera passando dall'Alpe Pianoni, il monte Carza e Viggiona. Con le coordinate del suo cellulare è riuscita a comunicare al numero di emergenza il punto esatto in cui si trovava, in un impluvio tra l'Alpe Nigra e l'Alpe Gallona. Raggiunta da una squadra dei Vigili del Fuoco di Verbania la donna, in buona salute, è stata accompagnata dai vigili del Fuoco all'Alpe Pianoni e da lì attraverso la strada silvo pastorale fino a Cannobio al suo camper nell'area attrezzata.

A lieto fine anche un episodio nel Biellese, dove una donna è precipitata in un canalone ghiacciato per oltre 100 metri, riuscendo a fermarsi appena prima del salto di roccia. Il fatto è avvenuto nella zona del Monte Mucrone, sopra Oropa. L'allarme intorno alle 16.30. Nonostante la neve e il ghiaccio, la donna era riuscita ad arrestarsi appena sopra un salto di roccia riportando solo escoriazioni. Per soccorrerla sul posto è arrivata l'eliambulanza del 118, che ha sbarcato il verricello e tre tecnici circa 150 metri a valle del punto in cui si trovava la donna. Risalendo sul terreno misto di roccia e ghiaccio, la donna è stata raggiunta, messa in sicurezza e calata verso valle fino a un punto libero dalla nebbia dove insieme ai soccorritori è stata nuovamente imbracata e trasportata a valle.

Nel Verbano-Cusio-Ossola, i vigili del fuoco hanno salvato poi due cani che si erano inerpicati su una parete rocciosa. L'allarme a Crodo, in Valle Antigorio, da parte del proprietario dei due animali che li aveva individuati - da tre giorni non facevano rientro - sopra una sporgenza di una parete impervia, raggiungibile dopo mezz'ora di strada a piedi dalla frazione di Verampio. Questa mattina con le prime luci i vigili del fuoco del distaccamento di Baceno, in collaborazione con una squadra del Comando di Verbania, hanno predisposto il recupero dei due cani, che sono stato imbragati a un operatore e recuperati a monte in sicurezza, nella zona dove ad attenderli vi era il padrone. Nessuna conseguenza per i due cani, solo un po' spaventati.