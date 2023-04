Sanità, i sindaci disertano assemblea contro vertici Asl Vercelli

I primi cittadini della Valsesia e Valsessera hanno disertato la conferenza dei sindaci dell'Asl di Vercelli per protestare su alcune decisioni della direzione generale inerenti il futuro dell'ospedale di Borgosesia. La protesta riguarda, ad esempio, l'attivazione della Rianimazione nel presidio valsesiano, non ancora in funzione. "Durante un recente incontro - dichiara il sindaco di Borgosesia, Fabrizio Bonaccio - il direttore generale ha messo le mani avanti sul reparto, realizzato con lavori costosi e in parte finanziati da privati, che potrebbe non aprire a causa della carenza di medici. I quali, ci ha detto il dg, non vorrebbero venire a Borgosesia". Altro punto, "la mancata riattivazione della presenza h24 di un cardiologo a Borgosesia. Questo significa - aggiunge - che se un abitante dell'alta valle dovesse essere colto da infarto, potrà essere visitato da un cardiologo dopo 2 ore di ambulanza, raggiungendo Vercelli". Sul tavolo delle discussioni anche il mantenimento dell'autonomia della Ginecologia. "Non partecipando all'assemblea - conclude il sindaco - vogliamo mandare all'assessore regionale Icardi un segnale forte, nella speranza di riaprire un dialogo costruttivo e di poter restituire a valsesiani e valsesserini un servizio sanitario efficiente".