Sapori di Langa, premiata a Cortina la Scuola della Robiola di Roccaverano

Grande vittoria per la Scuola della Roccaverano ai Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards 2023. Il premio, dedicato all'innovazione nel mondo della montagna, ha l'obiettivo di accendere i riflettori su realtà - aziende, enti e startup - che si fanno portavoce del cambiamento nella produzione alimentari e nelle abitudini dei cittadini. Quest'anno il primo premio è andato alla realtà astigiana, un “luogo speciale” - si legge nel comunicato di Lagazuoi Expo Dolomiti - “ricavato all’interno di un’aula della vecchia scuola elementare, a Roccaverano, con i suoi 800 metri il borgo più alto della provincia di Asti, che riassume in sé più funzioni: è il primo showroom dedicato al celebre formaggio Robiola DOP, ma anche un centro di documentazione e formazione. Qui i maestri sono i produttori caseari. Si ascoltano le loro storie, si parte alla scoperta delle aziende agricole e degli itinerari di gusto, si scoprono le varie stagionature di questa specialità".

La Scuola della Roccaverano ha vinto nella categoria “Produzioni enogastronomiche di montagna”, accompagnata da due startup a cui la giuria ha voluto dedicare una menzione speciale in ex aequo: la prima ha ideato il progetto ‘Adotta una mucca di Costalta’, che permette agli allevatori della Cooperativa Peralba, in Val Visdende, di continuare a fare vivere l’attività, mentre la seconda è originaria della Valtrompia ed è la “prima Rete di imprese agricole soggetto d’Italia”. Tutti i progetti vincitori (la rosa dei candidati è stata selezionata dal giornalista Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola) saranno protagonisti della mostra allestita a Lagazuoi Expo Dolomiti, il polo espositivo a 2.732 metri, fino a marzo 2024.