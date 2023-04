Saranno venerdì 7 aprile i funerali di Velio Coviello e Gabriele Del Carlo

Giovedì 6 aprile alla casa funeraria Giubileo camera ardente congiunta dalle 9 alle 21 per Gabriele Del Carlo e Velio Coviello, i due amici vittime di una valanga nei giorni scorsi in Valle D'Aosta.



Le cerimonie di commiato si svolgeranno separatamente, entrambe venerdì 7 aprile sempre alla casa funeraria Giubileo.

Per Velio alle ore 9.30.

Per Gabriele alle 11. Non è previsto un corteo funebre ma chi vorrà potrà raggiungerlo al cimitero monumentale per un ultimo saluto alle 12.50.

Chi può venga in bicicletta - chiedono gli amici - è previsto un parcheggio.