Schiacciato tra due camion, muore autista residente a Novara

E' rimasto schiacciato tra due camion, nel parcheggio del supermercato Esselunga a Pioltello, nel milanese. Un incidente che è costato la vita a Stefano Sainaghi, autista di 48 anni, nato nel Vicentino e residente in provincia di Novara. Era dipendente di una ditta di trasporto alimenti freschi con sede nel Lodigiano.

L'incidente

L'incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 9 del mattino, nel polo logistico di via Giambologna. Immediato l'intervento del 118, in codice rosso, con automedica e ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Da una prima ricostruzione non risulta il coinvolgimento di altre persone nello schiacciamento tra i due mezzi pesanti.

Il cordoglio

"Profondo cordoglio per il drammatico incidente che ha portato alla scomparsa di un dipendente della società Italtrans, verificatosi nel centro distributivo di Limito di Pioltello. Esselunga costernata per la terribile disgrazia è vicina alla famiglia". Così in una la nota catena della grande distribuzione.