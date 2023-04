Sequestro Gancia, c'è un nuovo indagato

Una nuova sorpresa per una storia che si è riaperta dopo quarantotto anni, quella del sequestro dell’industriale Vittorio Vallarino Gancia che nel giugno del 1975 costò la vita all'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e alla terrorista Mara Cagol, moglie di Renato Curcio capo delle Br. Mancava un uomo che si era dato alla fuga in quella cascina Spiotta, nell’Alessandrino, quando, dopo un conflitto a fuoco con i carabinieri, venne liberato il re dello spumante, rapito dai brigatisti.

Per i pm di Torino l'uomo in questione è Lauro Azzolini ex membro del vertice milanese delle Br. Sarebbe lui il secondo indagato per quella ferita degli anni di piombo che ancora richiede verità. Un caso riaperto già un mese fa quando la stessa procura aveva indagato per concorso nell'omicidio di D'Alfonso, Renato Curcio, ritenendo che non potesse non sapere del sequestro Gancia. Durante l'interrogatorio l'ex capo delle Br aveva risposto negando il suo coinvolgimento e chiedendo chiarezza sulla morte della allora moglie Mara Cagol.

Il 3 novembre del 1987 Azzolini fu dichiarato estraneo alla sparatoria da una sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso fatto, ma oggi ci sarebbero nuovi spunti investigativi. Così la Procura ha riaperto le indagini su di lui, fissando una nuova udienza sul caso per il prossimo 9 maggio.