Serie C . Male le piemontesi. Juventus Next Gen dice addio ai playoff

Lecco - Pro Vercelli termina a reti inviolate ma la piemontese si salva grazie alla contemporanea sconfitta del Mantova ad opera del Padova.

A Trento il Novara deve accontentarsi del gol di Gonzales e rassegnarsi alla sconfitta per 2-1. Per gli azzurri di Marchionni tuttavia, grazie all'undicesimo posto in classifica non tutto è perduto e l'accesso ai playoff è scontato.

La Juventus Next Gen invece i playoff li saluta dopo la sonora sconfitta per 4-1 contro la Virtus Verona, nonostante il vantaggio mantenuto a lungo in un primo tempo complessivamente ben giocato.

Alessandria riceve il Cesena al Moccagatta domenica alle 14.30. Imperativo difendere il 5°posto