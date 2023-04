Sfuma il sogno a cinque cerchi: niente Olimpiadi all'Oval

I giochi sono chiusi, Torino è fuori. Non sarà l'Oval Lingotto ad ospitare le gare di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali 2026. A certificare in maniera definitiva la decisione è stata la Fondazione Milano-Cortina, organizzatrice dell'evento. La scelta del consiglio di amministrazione è ricaduta sulla pista temporanea che verrà allestita a Rho Fiera Milano.

Il dossier Oval prevedeva un progetto da 10 milioni di euro e una durata brevissima, circa 6 mesi, per riadeguare la struttura del Lingotto. I costi più bassi (circa la metà) e i tempi certi rispetto alla soluzione meneghina, però, non sono bastati per battere la linea caldeggiata dal sindaco di Milano Beppe Sala: tenere tutti gli eventi olimpici nel perimetro Lombardia-Veneto.

"La proposta milanese sarà interamente finanziata da capitali privati - ha spiegato la Fondazione motivando la scelta - . Avrà il vantaggio della continuità territoriale con gli altri siti di gara e un conseguente risparmio legato agli spostamenti e all'alloggio di staff e atleti". Delusi il sindaco Stefano Lo Russo e il presidente della Regione Alberto Cirio che fino all'ultimo hanno spinto per la soluzione Oval. "Abbiamo appreso con rammarico la notizia - hanno scritto in una nota -. Continuiamo a essere fermamente convinti che l'opzione Torino fosse la migliore per caratteristiche tecniche e sostenibilità economica". "Da italiani - hanno concluso - continuiamo a tifare per la buona riuscita delle Olimpiadi".

Il sogno di Torino di rivivere le emozioni del 2006 finisce qui.