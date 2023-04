Si arruolò come carabiniere reale a cavallo, compie 105 anni

Ha cominciato la carriera giovanissimo nei carabinieri reali, nel 1937, prestando come guardia a cavallo al Palazzo Reale di Torino. Tre anni dopo viene inquadrato nella divisione alpina Julia: va in guerra, sul fronte, greco-albanese. Nel 1943 sarà fatto prigioniero in Croazia e internato, prima in Polonia e poi in Germania. Sarà liberato nel 1945. Tornerà quindi in Piemonte, lavorando a Pollenzo, Asti e Canelli. I suoi ricordi sono raccolti in un libro “Vicissitudini di un Carabiniere Reale”, inedito.

Renato Quaglia, nato il 25 aprile 1918 a Cerrina Monferrato (Alessandria), è ora ospite di una casa di riposo, l'Opera Pia Garelli di Cuneo, dove lo scorso 25 aprile sono stati festeggiati i suoi 105 anni. Alla cerimonia, oltre alla figlia Zenaide e ai nipoti, era presente una rappresentanza dell'amministrazione comunale e dei carabinieri, tra cui il comandante provinciale di Asti, Paolo Lando.