Si avvicina alle case, cervo intrappolato nello stendipanni

Brutta avventura per un cervo troppo curioso. A Susa si è avvicinato al centro abitato, ma così tanto, da rimanere intrappolato nello standipanni di un'abitazione privata.

Il povero animale, inconsapevole della natura dell'oggetto che lo aveva preso in trappola, è stato portato a Grugliasco, al Centro Animali non convenzionali. La professionalità dei veterinari e il loro amore nella cura della fauna selvatica gli ha salvato la vita e riportato in breve nei suoi amati boschi.

Mentre tra gli ultimi ad arrivare al centro 11 conigli. Abbandonati da chi se n'è voluto disfare, ora cercano casa. Sta meglio, e muove i primi passi, l'alpaca che era stata male dopo il parto; ora riesce a camminare (video preso dalla pagina social del C.A.N.C)