Un 25enne residente a Castellamonte ha perso la vita nel pomeriggio di ieri ad Agliè, nel Torinese, sulla provinciale per Bairo, a causa di un incidente stradale. Era in sella ad una Ducati Monster che, per cause in fase di accertamento, è andata a scontrarsi con una Fiat Panda. Il giovane è morto sul colpo. A bordo della vettura c'era un ragazzo di 24 anni che, ferito, è stato trasportato all'ospedale di Ivrea. I carabinieri di Agliè stanno svolgendo gli accertamenti sull'accaduto.