Si schianta e aggredisce i carabinieri, nordafricano arrestato col taser

I carabinieri di Verbania sono dovuti ricorrere al taser, la pistola elettrica in dotazione alle Forze dell'ordine, per bloccare un trentenne di origini nordafricane che, ubriaco, la scorsa notte ha ripetutamente tentato di colpirli. L'episodio è accaduto a Premeno (Verbano-Cusio-Ossola), sulle alture che sovrastano il capoluogo.

L'incidente e l'aggressione

I militari, giunti sul posto perché un'auto si era schiantata contro il cancello di un condominio, hanno trovato guidatore e passeggero dell'auto in stato di alterazione. Il passeggero, cercando di impedire che l'amico alla guida venisse sottoposto all'alcoltest, ha colpito ripetutamente, con calci e pugni, i militari, tentando anche per due volte di scappare. Bloccato dopo la scarica elettrica, anche in caserma ha continuato a minacciare i carabinieri e il personale paramedico della Croce verde di Verbania accorso per prestare le prime cure ai militari. Denunciato per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, il trentenne si trova ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.