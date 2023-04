Siccità, scendono a 13 i comuni piemontesi in severità idrica

Migliora la situazione della siccità in Piemonte, con 13 comuni al massimo livello di severità idrica contro i 19 del mese precedente. Lo rende noto Utilitalia sottolineando che a livello nazionale altri 165 comuni si collocano al livello 2 (severità media). Di questi 124 sono in Piemonte, 40 in Lombardia e 1 in Trentino-Alto Adige. I 13 comuni piemontesi al massimo livello di allerta idrica, presentano "criticità su parte significativa dell'abitato" e richiedono il riempimento di serbatoi integrati con autobotti e altri interventi urgenti provvisori. Si trovano nelle province di Novara (Armeno) di Verbania (Cannero Riviera, Piedimulera, Pieve Vergonte e San Bernardino Verbano), di Biella (Pettinengo, Strona, Valdilana Soprana e Zumaglia) e di Cuneo (Brondello, Pagno, Roccabruna e Rossana). Secondo Utilitalia le precipitazioni piovose e nevose degli ultimi giorni hanno contribuito a "migliorare leggermente il quadro ma si tratta di fenomeni sporadici e non risolutivi in una situazione di complessivo deficit di precipitazioni, soprattutto nella zona nord-occidentale".