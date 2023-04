Sindacati, quattro ore di sciopero alla Primotecs di Villar Perosa

Sciopero di quattro ore questa mattina alla Primotecs di Villar Perosa, azienda ex Teksid, già Fiat Ferriere, acquistata nel 2018 dal private equity tedesco Mutares azienda del settore automotive specializzata nella progettazione e produzione di componenti in acciaio per motori, trasmissioni ed altre componenti. La protesta nasce come forma di dissenso rispetto all'attuale gestione interna, alla mancanza di prospettive concrete sul sito villarese ed alla mancanza di dialogo costruttivo tra le parti.

Nella comunicazione firmata da Arcangelo Montemartano per la Fim, Pino Lo Gioco per la Fiom e Ivan Verney per la Fali Fismic Ivan Verney “è evidente come, nonostante un tavolo permanente di confronto in unione industriale, sul sito non si riesca ad avere un confronto sereno sulle criticità sollevate dai lavoratori e dai rappresentanti interni oltre ad una comunicazione in palese contrasto con lo stesso tavolo permanente”.

Rocco Cutrì, segretario generale Fim - Cisl Torino Canavese ha spiegato: “Nell'impianto di Villar Perosa ci sono 400 lavoratori in contratto di solidarietà a rotazione con scadenza a luglio, in una situazione di difficoltà consolidata con le commesse. L'azienda ha comunicato che a partire da settembre sarà a disposizione la cassa integrazione ordinaria fino a metà 2024 a partire da settembre”. Da fonti provenienti dall'azienda, prosegue Cutrì, “sono stati acquisiti altri siti produttivi all'estero annunciando sinergie” ma allo stesso tempo c'è un problema di carenza di domanda. “Le produzioni -conclude Cutrì- non hanno trovato corrispondenza perché hanno solo 20 codici di prodotti rallentati a causa della carenza di produzione. Il timore è quello di fare i conti al termine della cassa integrazione con una capacità di produzione non adatta alla forza lavoro disponibile. Per questo si chiede chiarezza all'azienda".