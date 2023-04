Sostanze nocive, la guardia di finanza sequestra 270mila cosmetici

Deodoranti, saponette, shampoo, bagnoschiuma… Tutti contenenti il “Butylphenyl methylpropional”, più comunemente denominato “Lilial”, un composto chimico comunemente usato come profumo nei preparati cosmetici e nelle polveri per bucato, vietato con Regolamento UE 2021/1902 dal Primo marzo 2022 poiché rientrante nel novero delle sostanze cancerogene e tossiche.

La Guardia di finanza del Comando Provinciale di Verbania ha sottoposto a sequestro quasi 270.000 cosmetici alcuni dei quali già sugli scaffali di due punti vendita nei comuni di Verbania e Cannobio.

I prodotti sono stati sequestrati mentre i due titolari degli esercizi coinvolti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Verbania per violazione della legislazione speciale in tema di cosmetici.

Il fornitore a monte è una società attiva nel commercio all’ingrosso di saponi e cosmetici con sede in provincia di Varese. Lì sono stati recuperati, fra gli altri, circa 15mila prodotti contenenti la medesima sostanza dannosa per la salute. E il rappresentante legale della società è stato a sua volta deferito alla locale Procura.

Sotto il coordinamento investigativo della Autorità Giudiziaria di Busto Arsizio sono state condotte ulteriori attività investigative che hanno permesso di individuare due ulteriori società di stoccaggio e logistica varesine che detenevano, in conto deposito per la successiva immissione in commercio, la merce della società oggetto d’indagine.

L’operazione denominata “Dirty Soap” si è quindi chiusa con il sequestro complessivo di circa 270mila prodotti per l’igiene personale e cosmetici contenenti la sostanza nociva e la denuncia a piede libero di 3 soggetti.